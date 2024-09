Neonati morti, al via l'interrogatorio di Chiara Petrolini

PARMA, 26 SET - Al via davanti al Gip del tribunale di Parma Luca Agostini l'interrogatorio di garanzia per Chiara Petrolini, la 21enne di Traversetolo agli arresti domiciliari dal 20 settembre per omicidio premeditato e soppressione di cadavere. La giovane è stata accusata dopo il ritrovamento nel suo giardino di casa, il 9 agosto, del cadavere di un neonato, poi risultato da lei partorito due giorni prima. Le indagini sono proseguite e in seguito sono state trovate, sempre nel giardino, le ossa di un altro bimbo nato a maggio 2023, anche questo figlio di Chiara. Due gravidanze tenute nascoste a tutti, secondo la ricostruzione della Procura parmigiana.

Davanti all'ingresso del Tribunale di Parma tantissimi giornalisti ma con il divieto di entrare nel palazzo di giustizia. Chiara è arrivata in auto da un ingresso secondario per sfuggire alle telecamere insieme al suo avvocato, Nicola Tria. Camicia bianca, jeans, giacca sulle spalle, sneakers bianche, si è coperta il viso con dei fogli per sfuggire ai flash per pochi secondi prima di entrare in Tribunale.



