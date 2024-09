Carabinieri, insediati nel Bolognese sette nuovi ufficiali

E' stato il generale Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri di Bologna, a presentare in mattinata nella caserma Manara di via dei Bersaglieri sette nuovi ufficiali dell'Arma, che nelle ultime settimane hanno preso servizio nel territorio bolognese. Il tenente colonnello Claudio Gallù è il comandante del nucleo investigativo ed è uno degli investigatori che hanno condotto le indagini sull'omicidio avvenuto martedì notte in piazza XX Settembre, il cui presunto autore è stato fermato ieri sera. Ad affiancarlo, alla sezione Eppo del nucleo investigativo, è il tenente Simone Maria di Monaco. A capo del nucleo radiomobile c'è il maggiore Giovanni Di Nuzzo. Il maggiore Aldo Meluccio e il capitano Giorgia De Acutis sono alla guida, rispettivamente, delle Compagnie Carabinieri di San Lazzaro di Savena e di Borgo Panigale, mentre a Imola il nuovo comandante è il capitano Domenico Lavigna, che torna nel Bolognese dove ha già lavorato per diversi anni. Presentato infine il tenente Giuseppe Inzinza, alla guida del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro. Incontrando i cronisti, il generale Bramato ha indicato anche alcuni dei punti nevralgici per la sicurezza in città, evidenziando l'impegno dei carabinieri per risolvere le criticità di alcune zone, come quella intorno alla stazione e a piazza XX Settembre.



