A Molinella 1/o campionato di paracadutismo per persone disabili

Si svolgerà a Molinella, nel Bolognese, il primo campionato di paracadutismo per persone con disabilità. L'evento, in programma il 29 settembre, è organizzato dall'associazione Veramente Abili con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport, come nelle priorità del G7 - Inclusione e Disabilità che si terrà in Umbria dal 14 al 17 ottobre.

L'aviosuperficie di Molinella ospiterà la gara di paracadutismo che prevede un lancio in tandem: a competere tre atleti con disabilità che si lanceranno in caduta libera, agganciati a un istruttore, utilizzando un'imbracatura speciale.

L'atleta dovrà effettuare due esercizi: un giro a destra e uno sinistra nel minor tempo possibile in caduta libera; un atterraggio con paracadute aperto in un'area delimitata. "Questo campionato rappresenta solo l'inizio di un progetto molto più ampio, volto a dimostrare che lo sport è davvero per tutti - sottolinea Marco Basilio Schenetti, presidente Associazione Veramente Abili - Attraverso giornate come queste, puntiamo a creare una rete di supporto e condivisione, offrendo a chiunque la possibilità di superare i propri limiti e vivere esperienze straordinarie". "Aprire la pratica del paracadutismo alle persone con disabilità può favorire la consapevolezza di non essere definiti dai propri limiti, ma di poter superare barriere di varia natura, incluse quelle ambientali - spiega in una nota dell'associazione la psicoterapeuta Valentina Ciulla - L'opportunità di fare un tuffo nel vuoto e vedere il mondo da un'altra prospettiva permette di esplorare nuove dimensioni di sé, potenziando sia l'integrazione sociale che la fiducia in sé stessi.". L'evento sarà aperto al pubblico e offrirà diverse attività accessibili a tutti. Tra i partner dell'evento il sindacato Usmia Interforze.



