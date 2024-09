Robot Festival a Bologna, musica elettronica e arti digitali

Robot, il festival pionieristico di Bologna dedicato alla musica elettronica e alle arti digitali, celebra il 15/o anniversario con un programma tanto inclusivo quanto internazionale sul tema 'Transition-Gender, Digital, Green', ospite speciale la vocalist e composer Lyra Pramuk, autrice del manifesto di 'Robot' di quest'anno, che presenterà in anteprima italiana il suo nuovo show. Il festival (10-13 ottobre) avrà un'anticipazione, una autentica premiere, il 27 settembre in quella che, nel corso delle edizioni, è diventata la sede per eccellenza di 'Robot' nel centro storico, Palazzo Re Enzo, dove andrà in scena un programma pensato per attraversare, in una notte, i linguaggi differenti della musica di ricerca, tra live e dj set, con alcune anteprime nazionali.

Ci saranno dj, come Memoryman aka Uovo, che hanno fatto la storia della via italiana alla house, e star che hanno portato il suono elettronico dal 'tocco italiano' nel mondo, come la Toy Tonics Crew con un back to back tra Capote e Sam Ruffillo. Ma anche presentazioni di dischi, come quello nato dalla collaborazione tra Volkwerk Folletto e la cantante Suz. Ci sarà anche l'anteprima del disco di Volkwerk Folletto, basato sulla manipolazione del suono emesso dal celebre oggetto per i lavori domestici, che diventa strumento musicale che accompagna la voce soul di Suz, Susanna La Polla, cantante bolognese tra elettronica e funk. Altro bolognese ormai da anni entrato con tutti gli onori nel panorama dell'elettronica che solca le barriere è Sam Ruffillo, nome omaggio al quartiere della città dove vive, che sarà impegnato con Capote in un dj set che racconterà la storia dell'italo disco, scena che proprio nel capoluogo emiliano ha avuto i suoi riferimenti obbligati.





