Omicidio in zona stazione a Bologna, si cerca l'aggressore

Un ivoriano di 26 anni, senza fissa dimora, è morto nella notte, presumibilmente accoltellato in piazza XX settembre a Bologna, in zona stazione ferroviaria.

L'allarme è stato dato da un amico della vittima, che lo attendeva in auto e lo ha visto arrivare, sanguinante. Ha chiamato il 118 e il ferito, colpito all'addome, è morto all'ospedale Maggiore. E' successo intorno all'una di notte. I carabinieri stanno cercando l'aggressore e hanno avviato indagini, sentendo testimoni per ricostruire l'accaduto. Non è stata trovata l'arma.



