Maltempo: allerta arancione per vento forte sulle montagne E-R

Allerta arancione per il forte vento sulle montagne dell'Emilia centrale - ossia del Reggiano e del Modenese - e su quelle del Parmense e del Piacentino. Il provvedimento, disposto dall'Arpae e dalla Protezione Civile regionale è in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. Di colore giallo - e sempre per il forte vento - l'allerta per le colline e le montagne della Romagna e dell'Emilia.

Nel dettaglio, per la giornata di domani sono attesi venti di burrasca forte - con una intensità tra i 74 e gli 88 km/h - sulle cime appenniniche centro-occidentali mentre sulle zone collinari degli Appennini centro-occidentali e a quote più elevate sugli Appennini orientali, sono previsti venti di burrasca moderata, con una intensità tra i 62 e i 74 km/h.

E' prevista, inoltre, la possibilità di temporali sui rilievi centro-occidentali, localmente anche di forte intensità mentre nella pianura bolognese, ferrarese e ravennate permangono delle difficoltà nello smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua nei giorni scorsi che gravano sul reticolo secondario di bonifica.



