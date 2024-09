Alimenti scaduti e sporcizia, sospeso ristorante nel Parmense

Il sequestro di 270 chili di prodotti alimentari e la sospensione immediata dell'attività.

Questo il bilancio di un controllo dei Carabinieri del Nas - finalizzato alla prevenzione ed al contrasto della diffusione della Peste Suina Africana - condotto in un ristorante-trattoria della Val di Taro, nel Parmense.

All'interno del locale - in cui non sono state rinvenute carni suine non tracciate - i militari hanno sequestrato 270 chili di alimenti tra carne, selvaggina e salumi, in parte privi di rintracciabilità ed in parte scaduti. Il valore commerciale dei prodotti è stimato in circa 6.000 euro. E' stata inoltre rilevata la presenza diffusa di blatte - anche nella cucina, sotto i piani di lavorazione - ed è stata riscontrata una sporcizia diffusa con ragnatele presenti in vari ambienti.

Constata, ancora, la mancata predisposizione dell'elenco delle sostanze o ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze alimentari.

A fronte delle irregolarità emerse, sono state comminate sanzioni pecuniarie per un totale di 4.500 euro e, viste le condizioni igieniche del locale l'Ausl di Parma, ha disposto la sospensione immediata dell'attività.



