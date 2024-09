A Bologna convegno su sicurezza e circolazione opere d'arte

'Arte in movimento. Itinerari per un percorso tra valorizzazione e identità' è il titolo dell'incontro di studi che avrà luogo sabato 28 settembre, alle 15, a Bologna, nella sede del Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna in via dei Bersaglieri 3.

L'evento, organizzato dalla delegazione bolognese del Fondo per l'ambiente italiano in collaborazione con il Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna, aperto a tutti, si aprirà con i saluti del generale Massimo Zuccher, Comandante legione Carabinieri Regione Emilia-Romagna e dell'architetto Carla Di Francesco, Presidente Fai Emilia-Romagna. Vedrà poi la partecipazione del capitano Carmelo Carraffa, comandante del nucleo tutela patrimonio culturale in Bologna, di Antonino Carlo, Magistrato della Corte dei conti della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna, oltre studiosi e rappresentanti del mondo associativo impegnati, seppure sotto diversi profili e in diversi ambiti, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale: la professoressa Valentina Gastaldo dell'Università di Parma, i professor Pietro Acri e Gianluigi Mastandrea Bonaviri dell'Università di Bologna, e il dottor Filippo Ceccotti dell'Heritage International Institute).

Il fil rouge che unirà i diversi interventi - si spiega - ruota intorno al tema della sicurezza della circolazione delle opere d'arte, da garantirsi come strumento di tutela e valorizzazione di un bene culturale che, anche attraverso l'apporto della società civile, contribuisce alla formazione dell'identità del nostro Paese.

L'attribuzione di un'opera d'arte è un processo meticoloso che coinvolge esperti d'arte, forze dell'ordine, curatori di musei, giuristi, i quali attraverso la loro conoscenza approfondita della provenienza e delle tecniche scientifiche avanzate consente la sua identificazione e autentificazione.





