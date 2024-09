Da Warhol a Banksy, a Parma la storia dell'Arte Urbana

Una mostra, 'Street Art Revolution', racconta la storia di uno dei movimenti artistici più contemporanei e controversi, l'Arte Urbana, dai suoi inizi nelle strade di New York alla consacrazione come movimento artistico globale. Artisti di fama internazionale come Banksy, Keith Haring, Blek Le Rat, Obey, Andy Warhol e molti altri sono protagonisti di un'esposizione che celebra l'evoluzione della Street Art e dei suoi linguaggi: la mostra sarà visitabile dal 28 settembre al 2 marzo a Palazzo Tarasconi di Parma e racconterà come la Street Art abbia rivoluzionato il mondo dell'arte, sfidando le convenzioni tradizionali e portando l'arte direttamente alle persone. Grazie all'utilizzo dei muri nelle città ha reso le opere visibili a tutti, indipendentemente dal background sociale o economico. Inoltre, la Street Art affronta temi urgenti come la giustizia sociale, l'oppressione politica e le disuguaglianze economiche, diventando una voce potente per il cambiamento sociale.

Curata da Giuseppe Pizzuto e dalla galleria Wunderkammern, con la direzione artistica di Luca Bravo, la mostra è un viaggio visivo e concettuale attraverso i luoghi e gli artisti che hanno plasmato questo movimento globale. Il percorso comincia con una sezione dedicata ad Andy Warhol, pioniere della Pop Art, e prosegue con Keith Haring, che grazie ai suoi interventi outdoor e ai 'Subway Drawings' sancisce la trasformazione delle strade e delle metropolitane di New York in spazi di espressione artistica. Blek Le Rat ha cambiato il volto delle città francesi con innovativi 'stencil' e con il suo famoso 'ratto', simbolo della ribellione e della pervasività dell'arte urbana, influenzando generazioni di artisti fra cui Banksy. La 'European Wave' presenta artisti contemporanei come D*Face, Invader, Alexandre Farto aka Vhils e The London Police, e si possono ammirare pezzi unici e 'limited edition' di Mr.Brainwash e Pure Evil, artisti che portano un tocco pop alla Street Art. Una sezione è dedicata ad artisti italiani che hanno lasciato il segno sulla scena internazionale, da Sten Lex a Microbo e Bo130, Hogre, Orticanoodles e Biancoshock con le sue installazioni provocatorie.



