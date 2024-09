Bagnacavallo conferma la festa, 'San Michele per l'alluvione'

La festa del patrono di Bagnacavallo, il comune della provincia di Ravenna più colpito dalle piogge e dall'esondazione del Lamone dei giorni scorsi, diventa 'San Michele per l'alluvione'.

Dopo il 19 settembre è stato avviato un confronto tra l'amministrazioni e le associazioni e le imprese partecipanti e si è deciso di proseguire con la manifestazione, trasformandola in una opportunità di raccolta fondi per le popolazioni colpite.

'San Michele per l'alluvione' si svolgerà come previsto dal 26 al 29 settembre, ma con uno spirito diverso. "Non è stata una decisione facile e abbiamo condiviso dubbi e perplessità con le associazioni, i volontari, le imprese coinvolte e anche con tanti cittadini delle zone colpite - spiega il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni. - Siamo consapevoli che per qualcuno potrà sembrare inopportuno e che certamente ci sono ancora tante persone in difficoltà, ma siamo convinti che San Michele possa essere un'occasione per sensibilizzare ancora più su quanto accaduto e dare un deciso contributo alla ricostruzione".

"Abbiamo deciso di mantenere anche i momenti di svago, in particolare gli spettacoli per bambini e il luna park, perché pensiamo che in questo momento difficile le famiglie e soprattutto i bambini abbiano bisogno di uno spazio di normalità. Ciò non toglie che continueremo senza sosta le operazioni di ripristino e aiuto alla popolazione colpita: questa resta la nostra priorità", aggiunge.



