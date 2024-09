L'ensemble vocale King's Singers debutta al Bologna Festival

La tradizionale rassegna autunnale di Bologna Festival, Il Nuovo, l'Antico, quest'anno arricchita della sezione l'Altrove (dedicata alle culture musicali extra-europee, con una escursione nella musica orientale) ritorna il 24 settembre alle 20.30 nella Chiesa di Santa Cristina della Fondazza con il debutto bolognese dei King's Singers, il celebre ensemble vocale di Cambridge, acclamato in tutto il mondo.

Da più di cinquant'anni i King's Singers hanno stabilito lo standard di riferimento nel canto a cappella sui più grandi palcoscenici internazionali. Sono rinomati per la loro tecnica, l'abilità musicale e versatilità, che derivano sia dalla ricca tradizione del gruppo, sia dalla sua spinta a dare vita a una straordinaria gamma di opere, collaborazioni e registrazioni sempre nuove e uniche. L'ampia discografia dell'ensemble ha portato a numerosi premi, tra cui due Grammy Awards, un Emmy Award e un posto nella Hall of Fame inaugurale della rivista Gramophone. A Bologna, i King's Singers propongono un sofisticato programma, "Eredità Musicali", che intreccia cinque secoli di musica vocale del mondo europeo, dai canti tradizionali georgiani alle canzoni dei Beatles scritte da Paul McCarteny e John Lennon, passando per il rinascimento inglese di William Byrd, i madrigalisti Jacques Arcadelt e Clément Jannequin, fino al canto jazz. La rassegna Il Nuovo, l'Antico, l'Altrove prosegue fino al 6 novembre con altri sei appuntamenti.



