Cadavere di donna in un fossato a Modena, indagini

MODENA, 22 SET - Il cadavere di una donna anziana è stato rinvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17 in un canale di via Carlo Alberto dalla Chiesa, a Modena. A fare la macabra scoperta una signora che stava camminando nella zona, nei pressi del fossato dove all'interno c'è meno di un metro d'acqua. Sul posto i carabinieri che stanno ora effettuando tutti gli accertamenti utili a far luce sul decesso della donna. L'ipotesi più plausibile è quella che l'anziana sia scivolata ma le indagini sono in corso. Al momento i carabinieri sono sul posto per i rilievi di legge. Il ritrovamento è avvenuto a poche centinaia di metri da una scuola d'infanzia.

