Paziente molesta operatrici sanitarie nel Bolognese

BOLOGNA, 21 SET - Mentre era ricoverato in una struttura sanitaria del Bolognese, un paziente di 67 anni ha molestato una infermiera e una operatrice sanitaria. Le due donne si sono rivolte ai carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale, a Bologna, per riferire l'accaduto e subito sono scattati accertamenti.

A inizio agosto, il paziente, di origine straniera, indagato per violenza sessuale, ha molestato un'infermiera e, il giorno seguente, ha tentato nuovamente un abuso. Nei giorni seguenti, il 67enne, ha tentato di molestare anche una operatrice sanitaria. Dopo la denunce delle vittime, i carabinieri hanno scoperto che l'uomo aveva molestato anche altre donne nei primi giorni di settembre. Come disposto dal Gip del Tribunale di Bologna, su richiesta del pm, i militari, la settimana scorsa, hanno eseguito nei confronti del 67enne una un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, regolati dall'applicazione del braccialetto elettronico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA