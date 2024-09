Nuova colonna della Protezione civile Fvg partita per la Romagna

Prosegue l'impegno della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia nelle zone colpite dal maltempo in Emilia-Romagna. L'assessore delegato alla Protezione civile Fvg, Riccardo Riccardi, ha reso noto che stamani alle 8 è partita dalla sede della Protezione civile regionale di Palmanova (Udine) una nuova colonna composta da 38 volontari e 3 funzionari con destinazione Cotignola.

Si tratta di operatori specializzati in rischio idraulico - informa una nota - e attrezzati per il pompaggio dell'acqua e lo sgombero del fango. La permanenza nella zona alluvionata è prevista fino a martedì 24, con la possibilità di un'eventuale estensione temporale.

È invece rientrato ieri il primo contingente - quattro squadre per rischio idraulico e una di soccorso acquatico - partito mercoledì con 16 volontari più due funzionari operativi a Forlì.



