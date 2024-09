Incidente stradale nel Reggiano, muore un 54enne

REGGIO EMILIA, 21 SET - Incidente mortale stamattina nel Reggiano. A perdere la vita un uomo di 54 anni residente a Gualtieri, che con la sua auto è finito contro un albero alle porte di Cadelbosco Sopra intorno alle 9. Un passante e alcuni residenti della zona hanno dato l'allarme ai soccorsi. Sul posto sono arrivati un'ambulanza, un'automedica, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. L'uomo, in condizioni da subito molto critiche, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma dove poche ore dopo è stato constatato il decesso. I carabinieri di Gattatico, arrivati sul luogo dell'incidente, stanno cercando di ricostruire la dinamica e le cause. Tra l'ipotesi più accreditata quella di un malore che avrebbe colto il 54enne alla guida.

