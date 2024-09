Antonio Ligabue a Bologna, cento opere e un album di disegni

BOLOGNA, 21 SET - Oltre cento opere, tra oli, disegni e sculture, e un album di disegni ritrovato e inedito, alla scoperta di un uomo dalla vita tormentata ed emarginato dalla società, ma alla costante ricerca di un riscatto sociale come persona e come artista. Da oggi al 30 marzo Palazzo Albergati, a Bologna, ospita l'antologica 'Antonio Ligabue - La grande mostra': paesaggi, fiere, scene di vita quotidiana e autoritratti protagonisti di un percorso dove sarà possibile conoscere la vita e l'opera di un artista visionario e autodidatta. Le diverse tappe della sua opera sono narrate seguendo una ripartizione cronologica. La mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia e curata da Francesco Negri e Francesca Villanti.

Accanto ai cento capolavori, molti dei quali inediti assoluti, per la prima volta sono esposti un album completo di disegni che Ligabue realizzò mentre soggiornava nell'ultimo periodo della sua vita alla locanda La Croce Bianca, perduto per anni e da poco ritrovato, e alcune delle fiere custodite al Museo Spallanzani dei Musei Civici di Reggio Emilia, le stesse che l'artista osservò per ore al Museo e che studiò per ritrarle nelle sue tele. In mostra anche un album di figurine Liebig del 1954, che Ligabue consultava e da cui prese spunto per la rappresentazione di vari animali nei suoi lavori.

