Paziente aggredisce con calci e pugni un medico a Cesena

È finito al pronto soccorso con cinque giorni di prognosi un medico del Dipartimento di salute mentale e servizio dipendenze patologiche di Cesena aggredito in corsia, ieri mattina, da un paziente 50enne con problemi di tossicodipendenza. Lo riporta l'edizione locale del Resto del Carlino.



L'aggressione - con calci e pugni - sarebbe scaturita al rifiuto della struttura di un ricovero immediato dell'aggressore in una comunità terapeutica o in un reparto. L'uomo è un cinquantenne senza fissa dimora, affetto da patologie psicosociali e dipendenza da sostanze, già noto alle forze dell'ordine per condanne scontate in carcere. Oltre ad aver aggredito l'operatore sanitario ne ha minacciato un altro. Sono intervenuti i carabinieri.

