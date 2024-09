Nuovo sguardo sul Guercino, a Cento opere da luoghi nascosti

"Ovunque si respira Guercino": così si può sintetizzare il resoconto della sosta di Johann Wolfgang von Goethe a Cento, in provincia di Ferrara, città emiliana che ha dato i natali al pittore Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino. Frase che è anche il titolo dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna, avviata due anni fa, di scoperta e valorizzazione di tutti quei luoghi emiliano-romagnoli che conservano le opere del maestro del Barocco, per celebrarlo e indagarlo a fondo.

Un'intensa attività di ricerca e promozione che ha portato a un altro episodio di questo progetto: la nuova mostra che apre a Cento (Ferrara) sabato 21 settembre negli spazi della chiesa di San Lorenzo con il titolo 'Guercino, un nuovo sguardo. Opere provenienti da Forlì e da altri luoghi nascosti', e che sarà visitabile fino al 31 dicembre 2025.

Saranno esposte venti grandi opere, la maggior parte inedite pale d'altare, a firma di Guercino e dei suoi allievi, che fino ad oggi erano nascoste all'occhio del pubblico perché custodite in sedi non visitabili. Un percorso tra i capolavori del Guercino e della sua scuola provenienti da vari luoghi chiusi: chiese ancora inagibili a causa del sisma del 2012 e musei in corso di ristrutturazione, che hanno affidato alla città natale dell'artista questi capolavori "invisibili". Partendo dalla generosità del Comune di Forlì, che ha messo a disposizione cinque grandi opere di norma provenienti dal Palazzo del Merenda chiuso per ristrutturazione.



