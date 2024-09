Musiche iraniane dell'ensemble Nasim-e Tarab a Bologna

Il progetto La Soffitta 2022-2024 - Bologna Crocevia di culture prosegue il 23 settembre alle 19,30 all'Auditorium DAMSLab col concerto Maqam oltre i confini, musiche iraniane dell'ensemble Nasim-e Tarab. Una suite di musica classica iraniana composta e arrangiata da Saeid Kordmafi ed eseguita dall'ensemble persiano/iraniano Nasim-e Tarab, diretto dallo stesso Kordmafi, al santūr, con Mehdi Emami (voce e tamburo a cornice dāyereh), Siamak Jahangiri (flauto ney), Saeid Nayebmohammadi (liuto ūd), Hamid Ghanbari (tamburo a calice tombak).

Sulla base delle ricerche condotte da Kordmafi sulle pratiche creative e le interdipendenze storiche in Medio e Vicino Oriente e in Asia centrale, la suite propone musica classica iraniana in un approccio transculturale e storicamente informato. Il programma include le composizioni originali di Kordmafi, ispirate da elementi (generi, cicli ritmici, modi musicali) tratti dalle vicine tradizioni mediorientali e centroasiatiche del maqām, termine arabo che circoscrive le "musiche d'arte" del vasto mondo islamico e definito dai musicologi come un sistema modale, uno dei tanti in uso nei secoli scorsi (come quello bizantino, gregoriano-medioevale, gregoriano-rinascimentale, cinese, indiano, giavanese, eccetera) che si basano sul criterio comune della modalità, assolutamente diverso da quello, più recente, della tonalità, divenuto di riferimento nel mondo europeo agli inizi del XVIII secolo e tuttora dominante. Le composizioni originali si alternano a brani tradizionali della musica d'arte persiana selezionati in un ampio arco temporale che va dal XVII al XXI secolo, e comprende brani appartenenti a repertori pre-moderni e moderni provenienti da diverse regioni, reinterpretati e riarrangiati in base all'estetica della musica classica contemporanea iraniana.

L'evento è a ingresso libero.



