Priolo: 'Meloni non m'ha chiamato, Mattarella sì'

"Mattarella lo ringrazio tanto, Meloni non m'ha chiamato, ma Mattarella sì". Così la presidente dell'Emilia-Romagna facente funzione, Irene Priolo, al punto stampa in Prefettura a Ravenna sullo scontro politico di ieri su nuova alluvione e fondi.



"Bisogna chiedere al ministro Musumeci perché questa attenzione solo sull'Emilia-Romagna visto che abbiamo l'alluvione anche nelle Marche. Si fa sempre dell'Emilia-Romagna un caso politico ma non è normale. Non si prenda la nostra regione come una regione non efficiente. È vergognoso. Veniamo descritti come una regione incapace e io non ci sto".

"Il Governo faccia il Governo, metta i soldi sulla prevenzione - ha aggiunto -. Avremmo fatto molti più cantieri ma non viene finanziata la prevenzione". "Adesso ho bisogno di aiutare i cittadini - si sfoga Priolo con la voce quasi rotta - Noi stiamo dando l'anima a questa regione non da oggi ma da un anno e mezzo. Questo è uno spettacolo misero e non ci voglio più entrare".



