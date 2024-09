Alluvione: sindaco Bagnacavallo, un terzo del Comune sott'acqua

Ha smesso di piovere a Bagnacavallo in provincia di Ravenna e questo permette di lavorare "in maniera adeguata e con maggiore sicurezza" per fornire assistenza alla popolazione colpita. Lo dice all'ANSA il sindaco Matteo Giacomoni facendo un punto sulla situazione questa mattina in paese, dopo che la rottura dell'argine del Lamone a Traversara ieri ha provocato diversi allagamenti. Un terzo del Comune è sott'acqua, riferisce il sindaco, "si tratta quasi tutto di campagna, ci sono comunque alcune abitazioni e borghi con l'acqua in casa ma almeno non è acqua corrente". Più delicata la situazione nella frazione di Traversara, zona rossa, "dove l'acqua sta ancora uscendo e lì arrivare in sicurezza non è facile".

La priorità, ripete mentre si sente il rumore degli elicotteri che sorvolano la zona, "è quella di mettere in sicurezza le persone e aiutarle. Poi dopo penseremo agli edifici e al ripristino dell'integrità dei fiumi perché prima di rientrare nelle case dovremo sistemare i fiumi".



