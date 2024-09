Alluvione, ripresa la circolazione dei treni Ferrara-Ravenna

È ripresa delle 6 di questa mattina la circolazione ferroviaria fra Portomaggiore e Ravenna, sulla linea Ferrara-Ravenna, sospesa dalla mezzanotte di ieri in seguito all'ondata di maltempo. Già interamente riaperte nella giornata di ieri le linee Bologna-Prato (fra Grizzana e Monzuno), Bologna-Rimini (fra Faenza e Forlì) e Faenza-Ravenna.

Non ci sono dunque interruzioni o problemi per i treni a lunga percorrenza sulla linea adriatica (Intercity e Frecce).

Al momento permangono due interruzioni che impattano sulla circolazione dei treni regionali: si tratta della tratta Castel Bolognese-Russi (e quindi del collegamento tra Bologna e Ravenna, che viene deviato su Faenza con alcune fermate che saltano) e del collegamento tra Faenza e Marradi (Firenze) sulla Faentina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA