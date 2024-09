Ai Weiwei, 'sono sempre stato un migrante, lo sarò sempre'

"Anch'io sono un migrante, lo sarò sempre. Lo sono stato fin dalla nascita, poiché mio padre venne esiliato. Qual è il ruolo del migrante?" si chiede poi l'artista: "Sta alla politica dare una risposta. La politica non dovrebbe mai creare guerre, altrimenti non si potrà mai fermare questa tragedia". Lo ha detto Ai Weiwei, l'artista cinese a Bologna per presentare la mostra "Ai Weiwei. Who am I?", da domani e fino al 4 maggio a Palazzo Fava "Le mie cosiddette opere d'arte - racconta ancora Ai Weiwei - sono tutte frutto dei miei pensieri e delle mie emozioni. Non mi pento di averle create. Riflettono autenticamente i miei veri sentimenti e le circostanze in cui mi trovavo in quei momenti, strettamente legati con le mie esperienze e la mia educazione".





