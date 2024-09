É stato ritrovato da una squadra del Soccorso Alpino, che aveva proseguito le ricerche a piedi, l'aereo da turismo disperso sull'Appennino dall'altro ieri mattina, quando era partito da Pavullo (Modena). Il ritrovamento è avvenuto in una zona di crinale in Toscana, nel comune di Fivizzano (Massa Carrar) a pochi metri dal confine con l'Emilia-Romagna. A bordo risultavano esserci tre francesi, deceduti. Le operazioni di recupero non sono ancora concluse.





