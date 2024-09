L'Orchestra Senzaspine di Bologna negli spazi di Villa Pini

Dopo la demolizione, ancora in corso, dell'ex Mercato San Donato di Bologna, che negli ultimi dieci anni ha ospitato l'Orchestra Senzaspine e la sua Scuola di Musica, le attività dell'Associazione Senzaspine si spostano a Villa Pini, lo spazio nel Parco Campagna di Via Larga che il Comune di Bologna ha assegnato al folto gruppo di musicisti messo assieme nel 2013 dai direttori Tommaso Ussardi e Matteo Parmegiani. L'inaugurazione avverrà il 21 settembre alla presenza del sindaco Matteo Lepore. Due giornate di festa, che saranno anche l'occasione per presentare le attività future della Scuola di Musica Senzaspine, con tutti i corsi e gli insegnanti responsabili. "Pronti per iniziare una nuova avventura in uno spazio molto interessante e dal grandissimo potenziale. Dice il presidente dell'Associazione Tommaso Ussardi - In questi anni abbiamo capito quanto Senzaspine sia capace di generare ed alimentare processi innovativi di comunità sotto il segno della musica e siamo convinti che Villa Pini, grazie alla Scuola, ai progetti dell'Orchestra, al Mercato, ad Arci e a tutte le realtà che già sono attive sul territorio, potrà diventare una nuovo centro di forte interesse culturale e sociale per tutta la città di Bologna e non solo". La festa partirà alle 17.30 nel vicino Centro Commerciale Vialarga, con una performance musicale e la possibilità di provare gli strumenti, un'occasione per chi ama la musica o vuole avvicinarsi a questo mondo. Alle 18:45, presso Villa Pini, l'Orchestra Senzaspine darà il via alla serata con un concerto inaugurale, accompagnato dalla mostra fotografica Point of View, e a seguire il DJ Set di Dj Farrapo, per una serata all'insegna del divertimento! Il giorno successivo, il 22, continuano le prove degli strumenti, per poi proseguire con un pomeriggio di giochi, merende e racconti musicali.



