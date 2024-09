La Verdi Street Parade apre il 21 settembre il Festival Verdi

Anche quest'anno sarà la Verdi Street Parade ad inaugurare il 21 settembre a partire dalle 18 il Festival Verdi e il Verdi Off: una festa gioiosa strade e nelle piazze del centro storico e dell'oltretorrente di Parma in un percorso ricco di sorprese che parte dal Teatro Regio, percorre Via Mazzini e Via D'Azeglio per poi tornare al Regio e concludersi in Piazza della Pace.

Oltre 1000 artisti, ensemble corali e orchestrali, bande, cantanti, attori, ballerini, acrobati daranno vita a uno spettacolo diffuso con performance ispirate alla musica e alla figura di Giuseppe Verdi e dedicate al pubblico di ogni età. A sfilare, anche le streghe di Macbeth (l'opera inaugurale), impersonate dalla comunità cittadina che ha partecipato al workshop curato da Elodie Lebigre. Il finale della Verdi Street Parade dalle 21 è con lo spettacolo di videomapping Verdinaria 2.0, firmato dalla compagnia Imaginarium: un progetto visivo realizzato da Francesca Pasquinucci e Davide Giannoni, immaginifico, surreale e poetico, interamente dedicato alla figura di Verdi, realizzato sulla facciata del Palazzo della Pilotta sulle musiche eseguite al pianoforte da Milo Martani e interpretate dagli allievi dell'Accademia Verdiana del Teatro Regio. Incastonato nello spettacolo conclusivo della Verdi Street Parade, la performance Approach 17. Opening di Yoann Bourgeois sulle note di Opening di Philip Glass e nell'omaggio a Giuseppe Verdi sul Lacrymosa: su una scala che non porta da nessuna parte, un uomo prova ad eludere il vuoto, giocando con le leggi di gravità per raggiungere uno stato di libertà, situato tra equilibrio e squilibrio, in una processione vertiginosa e commovente verso il punto di sospensione, di breve durata, tra il momento di massima elevazione e l'inevitabile caduta.



