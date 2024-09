'ISO600', un festival fotografico nel segno della Polaroid

Un festival internazionale apre le porte ad artisti istantanei di tutto il mondo legati da un mezzo comune: la Polaroid. È ISO600, alla decima edizione, in programma dal 4 al 6 ottobre a Bologna, alla Fotogalleria Paoletti e nello Spazio Viola, con 56 artisti provenienti da molti Paesi. L'evento nasce e cresce con lo scopo di divulgare e condividere la passione per la fotografia istantanea, per portare in mostra immagini che sono a tutti gli effetti pezzi unici e irriproducibili e per far conoscere un mondo analogico che da oltre settant'anni affascina e incuriosisce. Il Festival, curato da Alan Marcheselli e Alessia Amati, si compone di una personale di Rocco Carnevale, vincitore del Paoletti Talent Prize 2023, di due collettive in cui gli artisti presenteranno una selezione di quattro immagini, in originale, divisi tra colori e bianco e nero, e di diversi eventi come il workshop "Scansione e stampa fine arts", le presentazioni di "Pola.Reck - Polaroids Upgrades" e di "The Polaflex Camera", a cura di Douwe Krooshov, e "The Romantic Polawalk". In occasione della polawalk, un tutor accompagnerà i partecipanti in una passeggiata fotografica nel centro di Bologna, con la complicità di una modella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA