Ferrara celebra l'anniversario della nascita di Antonioni

Ferrara celebra il 29 settembre l'anniversario della nascita di Michelangelo Antonioni (1912-2007) con due iniziative speciali: l'ingresso gratuito per tutta la giornata allo Spazio Antonioni e la sera, all'Ex Refettorio di San Paolo, la proiezione a sessant'anni dall'uscita del film 'Il deserto rosso', che sarà introdotta dal saluto dell'assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, e da una presentazione di Enrica Fico, moglie del regista, mentre Michele Placido leggerà alcune lettere inedite di Antonioni a Tonino Guerra, amico e sceneggiatore de 'Il deserto rosso'. L'evento - organizzato in collaborazione con Cinecittà - sarà a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

"Per presentare il film - sottolinea Enrica Fico Antonioni - ho pensato, insieme a Lora Guerra, moglie di Tonino, di usare la voce di Michelangelo, in alcune lettere scritte a Tonino durante la lavorazione della sceneggiatura. Le lettere sono molto toccanti. Michelangelo scrive a Tonino non solo della sua visione del film, ma di quello che fa durante la giornata, di quello che vede, quello che immagina. Leggere le sue parole è un po' come imparare ad essere sceneggiatori, ad essere registi, ad essere osservatori acuti della realtà. Sono lettere inedite e ringrazio di cuore Lora per averle messe a nostra disposizione.

Le parole di Michelangelo hanno bisogno di una gran bella voce e di una voce con una bella anima. Avremo il piacere di avere Michele Placido a leggere quella sera".

La ricorrenza del sessantennale di 'Deserto Rosso' è accompagnata dalla presenza allo Spazio Antonioni di due opere materiche di Alberto Burri, concesse in prestito dalla Fondazione Alberto Burri, e da una collezione privata: Rosso plastica e TTX, allestite nella sezione dedicata al film, evidenziano la perfetta sintonia tra le ricerche visive e cinematografiche dei due maestri nella comune riflessione sulla disgregazione prodotta dalla società moderna. Il dialogo incessante di Antonioni con le arti visive è inoltre al centro della mostra 'Fuori fuoco: Giorgio Morandi / Cy Twombly', che resterà aperta allo Spazio Antonioni anche durante l'autunno: l'esposizione è stata infatti prorogata fino all'1 dicembre.





