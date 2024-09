Bilancio sociale di Antoniano, in aumento volontari e pasti

Volontariato in crescita (+28,4%) e aumento del 36% dei pasti distribuiti in un anno: l'Antoniano di Bologna pubblica il Bilancio Sociale e festeggia un anno di solidarietà in crescita, in controtendenza rispetto ai dati nazionali. L'impegno sociale piace ai giovani: il 30% dei nuovi volontari ha meno di trent'anni, in un anno sono state registrate oltre 25.100 ore di attività di volontariato e ogni euro investito in questo settore nel 2023 ha prodotto un effetto moltiplicato per nove.

Nato dal desiderio di Padre Ernesto Caroli, dal 1954 a oggi Antoniano ha distribuito oltre tre milioni di pasti e non ha mai chiuso le porte della sua mensa a chi ne aveva bisogno, nemmeno per un giorno. Negli anni, l'impegno costante e i progetti solidali sono stati sostenuti dalle attività dello Zecchino d'Oro, nato nel 1959, e del Piccolo Coro dell'Antoniano, fondato nel 1963, ma anche e soprattutto dal contributo di volontari e donatori che si sono messi a disposizione su tutto il territorio nazionale. Grazie alle nuove adesioni, nel corso del 2023 Antoniano ha potuto contare sull'operato di 979 volontari, di cui 600 attivi in modo continuativo, persone che da sempre condividono i valori e l'operato francescano. Circa il 60% dei volontari e delle volontarie ha operato in particolare nell'ambito del sostegno alimentare, contribuendo quotidianamente alla mensa diurna - fondata per fornire sostegno a chi si trova in difficoltà economica sociale e per creare un ambiente di accoglienza, condivisione e socialità - e a quella serale del lunedì, oltre che alla preparazione e distribuzione dei pacchi alimentari, aumentati lo scorso anno del 23 per cento. A livello nazionale, grazie alle iniziative locali e a Operazione Pane, l'attività a supporto delle mense francescane in Italia e nel mondo, è aumentato del 25% (rispetto al 2022) il numero di persone aiutate. "Antoniano è, prima di tutto, un 'noi' formato da tutte le persone che ogni giorno collaborano al buon esito dei progetti e delle attività. Volontari e volontarie, operatori, dipendenti e donatori: ognuno di loro contribuisce a costruire una comunità unita e orientata al bene comune - spiega fra Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano - Volontariato e donazioni rappresentano atti di fiducia e partecipazione che danno valore a ogni euro investito e a ogni gesto compiuto per gli altri. Insieme, riusciamo a moltiplicare il valore sociale e a generare un impatto che va oltre i numeri, trasformando la solidarietà in un futuro sereno per chi ha più bisogno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA