Allerta maltempo in Emilia Romagna, 800 sfollati

A Castel Bolognese l'acqua ha raggiunto il centro città, ma anche a Forlì e in altri Comuni dell'Emilia Romagna a ridosso dei fiumi in piena dopo le forti piogge di oggi l'acqua ha superato gli argini e minaccia i centri abitati. Il Prefetto di Ravenna ha fatto sapere che 800 persone sono state sfollate e si sono rifugiate in vari centri di accoglienza messi a disposizione.

I sindaci della zona hanno diramato appelli alla popolazione raccomandando di restare ai piani alti, evitare i seminterrati e i garage, evitare di spostarsi se non in caso di estrema necessità e di seguire le indicazioni di vigili del fuoco e protezione civile lasciando, se necessario, le abitazioni a rischio. "Il fiume ha esondato e stiamo monitorando la situazione con attenzione. L'acqua è in arrivo verso il centro di Castel Bolognese, ma tutte le misure necessarie sono state messe in atto per proteggere i cittadini - scrive su facebook il sindaco Luca Della Godenza. In un video, il Sindaco spiega la gravità della situazione sottolineandone l'imprevedibilità e fornisce indicazioni utili per la sicurezza di tutti invitando a rivolgersi in caso di bisogno ai numeri di emergenza 115, 112 o 118.



