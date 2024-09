Riapre il 19 il Museo del Patrimonio industriale di Bologna

Il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna riapre da giovedì 19 settembre, dopo la chiusura per la pausa estiva, con alcune novità: gli interventi conservativi del forno Hoffmann, edificato nel 1886, e l'adesione con la propria Biblioteca al Polo Bibliotecario Bolognese.

Nelle scorse settimane si sono conclusi gli interventi di conservazione programmata per la manutenzione e deumidificazione delle pareti interne ed esterne del forno Hoffmann, unica parte della Fornace Galotti "Battiferro", dove ha sede il museo, ad avere mantenuto la struttura preesistente dopo l'intervento di restauro e rifunzionalizzazione che negli anni Ottanta ha interessato gli edifici originari costruiti nel 1886 per la produzione di laterizi. Situato al piano terra del museo, con il suo circuito ad anello di circa 700 metri quadrati, il forno Hoffmann è oggi una suggestiva galleria in cui sono esposte le collezioni storiche delle Scuole Aldini Valeriani, con strumenti scientifici, modelli e macchine che documentano l'evoluzione tecnologica, scientifica e industriale di Bologna tra XIX e XX secolo.

Inoltre, dal 19 settembre, tutti gli utenti del Polo Bibliotecario Bolognese potranno accedere, previa iscrizione, al servizio di prestito dei volumi (con edizione successiva al 1970) della Biblioteca Moderna del Museo del Patrimonio Industriale, una testimonianza unica della cultura e della formazione tecnica e scientifica nella Bologna dell'Ottocento.





