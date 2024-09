Neonati morti, indagini sul coinvolgimento di altre persone

Si stanno concentrando sul possibile coinvolgimento di altre persone, le indagini relative al caso di Vignale di Traversetolo (Parma). Al momento Chiara, la ragazza di 22 anni che avrebbe dato alla luce entrambi i bambini che sono stati trovati sepolti nel suo giardino, è l'unica indagata, per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Non si è esclude che nei prossimi giorni possano scattare delle misure cautelari nei suoi confronti.

La piccola comunità del paese del parmense è sconvolta dalla situazione, amplificata, in questi giorni, dal risalto mediatico. Fra vicini e compaesani c'è chi sostiene che le gravidanze fossero state note, mentre altri dicono che la ragazza le avrebbe tenute nascoste a tutti. E' proprio su questo che, in questi giorni, si starebbero concentrando le indagini degli inquirenti che vanno avanti in uno strettissimo riserbo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA