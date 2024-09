Maltempo: in Emilia-Romagna l'allerta diventa rossa

BOLOGNA, 18 SET - Peggiorano le condizioni meteo in Emilia-Romagna e l'allerta di Regione e Protezione civile da arancione diventa rossa, dalle 12 di oggi e per tutta la giornata di domani fino alla mezzanotte del 20 settembre. La Romagna rivive l'incubo alluvione. Le piogge continue, diffuse sul territorio, spiega il bollettino, non è previsto si attenuino fino a domani pomeriggio e c'è il rischio che possano provocare frane, straripamenti, ruscellamenti. La zona di interesse dell'allerta rossa è la Romagna, costa e Appennino, e pianura e Appennino bolognese.

I corsi d'acqua nel settore centro-orientale della regione hanno livelli idrometrici superiori alle soglie 2 nei tratti montani e vicini alle soglie 3 a valle per gli affluenti di destra del Reno e dei bacini romagnoli. Per oggi sono previsti venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) da nord-est sul mare, localmente sui litorali. Da mare potrebbero generarsi fenomeni di indonazioni. Possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Alle 13.30 in Regione la presidente facente funzione Irene Priolo farà un punto sulla situazione. Decine gli eventi e gli appuntamenti annullati sul territorio per via della situazione meteo.

