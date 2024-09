Maltempo: a Forlì-Cesena allagamenti e alberi pericolanti

BOLOGNA, 18 SET - Piove ininterrottamente da ieri in provincia di Forlì-Cesena ma al momento nelle zone pesantemente colpite dall'alluvione del 2023 la situazione non presenta importanti criticità. Forlì bagnata ma non allagata, i fiumi - Montone e Ronco - sono al momento sotto il livello di guardia. I vigili del fuoco del comando di Forlì-Cesena sono stati impegnati nella nottata per diversi interventi sul territorio, una ventina, principalmente per alberi pericolanti e allagamenti. Anche il fiume Savio a Cesena è in piena, ma al momento il suo livello non è allarmante. Si segnala nei campi agricoli qualche parziale allagamento perché il terreno, intriso d'acqua, non la riceve più. Vige un'allerta arancione per temporali fino alla mezzanotte.

Sulla A14 Bologna-Taranto è stato chiuso al traffico per precauzione, per allagamenti, il casello di Cesena Sud, direzione Bologna. Autostrade per l'Italia informa che l'entrata è chiusa fino a questa sera, fino alle 23 di oggi 18 settembre.

A Cesenatico i pompieri sono intervenuti in viale della Repubblica per la rimozione di una pianta abbattutasi su un'abitazione. I soccorritori con il supporto della piattaforma aerea di Savignano e dell'autogru di Forlì, hanno trattenuto la pianta e progressivamente tagliata fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. La casa ha riportato lievi danni alla struttura.

La situazione attuale è al momento sotto controllo e non si evidenziano particolari interventi in corso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA