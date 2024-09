Lisei presidente commissione Covid, vota solo la maggioranza

La commissione bicamerale di inchiesta sul Covid, a quanto si apprende, ha eletto il senatore di FdI Marco Lisei come presidente con i soli voti di maggioranza. Il M5s, pur presente, non ha partecipato al voto, così come Iv. Pd, Avs e Azione non hanno invece preso parte ai lavori della commissione.

Nel corso della seduta di insediamento della commissione Covid, oltre all'elezione del presidente sono stati eletti vicepresidente il deputato Francesco Maria Salvatore Ciancitto (FdI) e segretario il deputato Stefano Benigni (FI).



