Champions: piove a Bologna, match al momento non rischia rinvio

BOLOGNA, 18 SET - Sarà un campo pesantissimo, questa sera al Dall'Ara, per la prima assoluta del Bologna in Champions League contro lo Shakhtar. Piove da ieri in città (che dalle 12 è in allerta rossa per il maltempo) e il prato del Dall'Ara è stato lasciato scoperto come da disposizioni ricevute, data la necessità di ultimare in mattinata i preparativi tecnici e tecnologici per il match. Ma stando a quanto filtra dal quartiere generale rossoblù non c'è rischio rinvio, almeno per ora.

Non resta che attendere l'ingresso degli arbitri sul terreno di gioco intorno alle 17.30, per la verifica della praticabilità, dato che il calcio d'inizio è in programma per le 18.45: a sei ore dal fischio d'inizio i delegati Uefa non hanno dato comunicazioni ai due club e sono quindi orientati a non considerare in dubbio lo svolgimento del match nonostante il maltempo.

