A Faenza costruito uno sbarramento sul torrente Marzeno

A seguito del maltempo che sta colpendo da ieri la Romagna e il Bolognese, a Faenza, "nella zona di via Cimatti stiamo intervenendo costruendo uno sbarramento e posizionando blocchi di cemento per fermare le acque che potrebbero arrivare dal torrente Marzeno". Così, sul suo profilo Facebook, il sindaco della città romagnola, Massimo Isola, che sottolinea come abbia "anche emanato un'ordinanza di evacuazione per i piani terra di tutta l'area" mentre "il fiume Lamone in questo momento è sotto controllo, ma la sorveglianza e il monitoraggio sono costanti.

Inoltre, osserva, in aggiunta "alle chiusure disposte per la giornata di domani, ho da poco firmato diverse ordinanze di evacuazione preventiva che riguardano le zone più a rischio".

Poi, aggiunge ancora Isola, "abbiamo allestito il Pala Bubani, che è pronto ad accogliere le persone a cui non è possibile richiedere ospitalità a parenti e amici".

Quindi, ricorda il sindaco faentino rivolgendosi ai suoi concittadini, "siamo in ogni caso, in allerta rossa, è necessaria la collaborazione di tutti e la massima cautela. Non mettetevi in strada se non indispensabile. Non scendete negli scantinati. È importante che ciascuno metta in atto tutti i comportamenti utili a tutelare la propria incolumità", conclude.





