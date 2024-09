Picchiava la moglie incinta, condannato a 3 anni

Minacciava di buttarla giù dal balcone e la picchiava mentre era incinta in un crescendo di maltrattamenti in famiglia che hanno prodotto per un 36enne di origine rumena, una condanna a 3 anni di reclusione. L'uomo è stato processato con rito abbreviato, e per lui il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto una pena complessiva di quattro anni. Difeso dall'avvocato Piero Ippoliti, il 38enne è stato condannato dal Gup di rimini, Raffaella Ceccarelli a tre anni di reclusione.

L'uomo ha alle spalle un passato difficile che spesso sfogava senza scrupoli sulla compagna incinta di 13 settimane. Anzi - come ricostruito dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini - i colpi più violenti li riservava proprio alla pancia della donna che ha anche rischiato di perdere il figlio. In un'occasione, il 38enne le diede tanti schiaffoni in viso che le provocarono la lacerazione del timpano destro. Il 24 settembre dello scorso anno, il 38enne fu arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip riminese, Manuel Bianchi.



