Marchesini fa festa in piazza Maggiore tra storia e futuro

È stata inaugurata oggi pomeriggio a Bologna, in piazza Maggiore, la 'Future Box' realizzata da Marchesini Group per festeggiare il cinquantesimo anniversario della nascita del gruppo del packaging. L'installazione multimediale ha la forma di una grande scatola, lunga 32 metri e larga 18, che ricorda una tipica confezione di prodotti farmaceutici a richiamare quello che storicamente è il segmento di mercato principale dell'azienda di Pianoro, a cui in anni più recenti si è aggiunta la cosmetica.

All'inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Bologna Matteo Lepore, la presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna Irene Priolo, il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami e il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna.

La Future Box è aperta a cittadini, visitatori, scuole, università e istituzioni ed è composta da quattro stanze interattive. Sarà aperta al pubblico da domani (dalle 12) fino a domenica 22 (dalle 9 alle 18), con ingresso gratuito previa registrazione.

Si potrà accedere all'installazione in piccoli gruppi, al massimo di dieci persone. Ciascun visitatore, guidato dalla domanda 'What's the future', potrà ragionare sul futuro attraverso diverse attività, guidato da Futura, un personaggio creato da Marchesini Group per il cinquantesimo anniversario e che rappresenta la coscienza che spinge ognuno di noi a ragionare e a porsi interrogativi: una figura eterea, con una voce lontana, un'entità in grado di adattarsi ai cambiamenti, senza limiti.

Questa esperienza consentirà di raccogliere idee e visioni di persone di ogni età e provenienza culturale che, con quelle già raccolte nel corso dell'anno sul portale online, saranno elaborate per restituire alla collettività un quadro generale sul futuro.

"Festeggiamo 50 anni in Piazza Maggiore. Non c'è luogo migliore in cui farlo per chi è nato e cresciuto nel Bolognese, come il nostro gruppo, a soli 12 chilometri da qui, sulle colline di Pianoro - commenta Maurizio Marchesini, presidente e ad del gruppo - Il legame con il territorio, con tutti i territori nei quali l'azienda si è sviluppata, è uno dei valori ai quali teniamo di più, anche guardando al futuro e alle sfide che il mondo, così complesso e instabile, ci lancia".



