Maltempo: allerta arancione su Romagna e alture bolognesi

BOLOGNA, 17 SET - Allerta arancione per temporali e rischio di frane, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sulla Romagna e la collina e la montagna bolognese.

Per domani, viene evidenziato nel provvedimento adottato dall'Arpae e dalla Protezione Civile regionale, sono attese piogge intense, in particolare sul settore centro-orientale della regione, che potrebbero dare vita a frane e determinare l'innalzamento della portata dei fiumi con superamenti delle soglie 2 nei corsi d'acqua del settore orientale e delle soglie 1 nei corsi d'acqua del settore centrale della regione.

Previsti, ancora, venti di burrasca moderata - tra i 62 e i 74 chilometri orari - a spirare da Nord-Est sul mare, sui litorali e sulle cime dei rilievi occidentali. Il mare è previsto, al largo, da molto mosso ad agitato.

L'allerta resta invece di colore giallo nelle restanti parti della regione con l'esclusione del Piacentino e del Parmense dove appare di colore verde.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA