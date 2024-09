L'antico Egitto nelle medaglie del Museo Archeologico

BOLOGNA, 17 SET - Nel 2024 il Museo Civico Archeologico del Settore Musei Civici di Bologna celebra il trentesimo anniversario del riallestimento della Sezione Egizia.

Originariamente esposta al primo piano del museo, la collezione composta da circa 3.500 oggetti di straordinario valore storico-archeologico - tra le più significative in Italia e in Europa - è stata trasferita nel 1994 al piano interrato creando un percorso di visita cronologico e tematico per mostrare lo sviluppo dell'arte e della civiltà Egiziana dall'Antico Regno all'Epoca Tarda.

All'interno delle iniziative dedicate al trentennale del progetto di revisione dell'intero assetto espositivo della collezione egiziana, la rassegna 'Il Medagliere si rivela', in programma dal 18 settembre al 16 dicembre e volta a far conoscere al grande pubblico la ricca raccolta numismatica del Museo, presenta per il suo quarto appuntamento - 'Suggestioni culturali e sopravvivenze' - una vetrina tematica con una ventina di medaglie realizzate tra il XV e il XIX secolo, le cui iconografie testimoniano il lascito e la permanenza della civiltà egizia nella cultura occidentale. Curata da Paola Giovetti, Laura Marchesini e Daniela Picchi, la mostra è ad ingresso libero nell'atrio negli orari di apertura del Museo.

