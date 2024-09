La scultura Dedalo di Lepine a Palazzo Boncompagni a Bologna

La Fondazione Palazzo Boncompagni di Bologna presenta il 20 settembre la donazione di 'Dedalo', opera di Ian Charles Lepine, giovane artista che fonda la sua ricerca sulle radici della cultura europea e che ha trovato nel capoluogo emiliano ispirazione per il suo lavoro creativo. Dopo 'Cassandra' dello scorso anno, un'altra scultura di Lepine andrà quindi arricchire la collezione permanente di arte contemporanea all'interno della dimora bolognese di Papa Gregorio XIII. Una collaborazione che è nel solco dei principi della Fondazione di continuo supporto e valorizzazione dei giovani talenti e studiosi del territorio, attraverso esposizioni e mostre di arte contemporanea. L'opera sarà svelata dopo lo spettacolo 'Polvere d'argilla. Studio su Cassandra' a cura di gruppo Magma, realizzato proprio attorno alla scultura di Lepine. Lo spettacolo coniuga inizio e fine, intesi come processo di nascita, trasformazione, ritorni e spaesamenti.

Dagli occhi vacanti dell'opera Cassandra donata a Palazzo Boncompagni il Gruppo Magma rinnova lo studio sulla principessa troiana: attraverso il mito e gli autori contemporanei il collettivo sviluppa una scrittura inedita con l'intento di illuminare le crepe di un'umanità, che non impara dal passato bensì continua a frammentarsi nel presente. La nuova opera 'Dedalo, o il Rimpianto' di Lepine è concepita invece come una metafora dell'inventiva umana così come un'allegoria del rimpianto. "Questo evento - sottolinea Paola Pizzighini Benelli, presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni - celebra due grandi princìpi della Fondazione: incentivare l'arte in tutte le sue forme e valorizzare i giovani talenti".



