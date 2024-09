Cuore di un bue a scuola per fare lezione, scontro Lav-Avis

A Modena è scontro tra la Lav ed Avis per la scelta di quest'ultima associazione di portare in una classe di una scuola della provincia emiliana il cuore di un bovino, al fine di svolgere attività didattica a favore della donazione del sangue. L'episodio è avvenuto lo scorso maggio, ma a renderlo attuale è stato un comunicato diramato proprio dalla Lega Anti Vivisezione e ripreso dalla stampa locale. "Il medico incaricato della lezione ha portato in diverse aule scolastiche un vero e proprio cuore di bovino, avvolto in carta da macelleria. Attività di questo tipo dovrebbero insegnare ai ragazzi i valori dell'altruismo, mentre l'esibizione di un animale macellato, come se si trattasse di un mero oggetto, va in direzione opposta", la denuncia della Lav Modena. Avis, l'associazione dei donatori di sangue, conferma l'accaduto, ma precisa: "Queste attività nelle scuole sono conosciute e viene utilizzata anche in altri istituti e non soltanto da Avis. Ovviamente nessun animale è stato ucciso per questa finalità. Possiamo senza problemi escludere - annuncia in chiusura Avis - questa precisa tipologia nelle prossime attività e focalizzarci, al contrario, solo su altri strumenti già noti, come slide o cuori di plastica".

