Comune Ferrara, 80mila euro per 'incendio' Castello Estense

Ferrara si prepara già al grande evento dell'incendio del Castello, che saluterà anche quest'anno, come da tradizione, l'arrivo del 2025. La giunta comunale ha dato il via libera al protocollo d'intesa del Comune con la Provincia e la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna per l'organizzazione dell'intera festa. Il soggetto attuatore dell'evento sarà Ferrara Tua: il protocollo sancisce una collaborazione volta a promuovere il patrimonio culturale e turistico di Ferrara, con l'obiettivo di aumentare l'attrattività turistica e contribuire alla crescita economica della città.

Lo stanziamento comunale previsto per la festa di Capodanno edizione 2024/2025 e gli eventi collegati all'incendio del Castello è di 80.000 euro. La Provincia metterà a disposizione il Castello Estense nelle sue componenti, mentre gli spazi attorno alla fortezza estense saranno riservati dal Comune a uso, principalmente, del pubblico.

"La firma del protocollo - commenta il sindaco Alan Fabbri - conferma l'impegno congiunto delle istituzioni a organizzare a Ferrara eventi di rilevanza nazionale e internazionale. La festa di Capodanno è uno degli eventi più attesi e apprezzati, entrato nel cuore della proposta ferrarese. Culminerà anche quest'anno con i fuochi d'artificio che illuminano il Castello Estense da tutte le angolazioni".



