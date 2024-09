Bus si schianta in Perù, a bordo due coniugi piacentini

Ci sono anche due coniugi di Piacenza tra i dieci italiani rimasti coinvolti nell'incidente stradale avvenuto a Machu Picchu, in Perù, dove un autobus si è schiantato. Si tratta di Gabriella Cristoforini di 48 anni e del marito Giorgio Quagliaroli di 47. Vivono a Gragnano Trebbiense, nella provincia piacentina, dove la donna lavora in un centro estetico. Nessuno dei due si trova in pericolo.

Sul profilo Instagram del centro estetico, i colleghi della donna hanno rassicurato tutti: "Abbiamo sentito la nostra Gabry attraverso un vocale, verrà operata oggi stesso perché ha queste tre fratture alla tibia. Giorgio sembra non aver riscontrato fratture, farebbero a breve una risonanza magnetica di controllo".



