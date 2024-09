Ugolini lancia la campagna elettorale, 'la persona al centro'

"La persona al centro": è questo lo slogan scelto dalla candidata alla presidenza dell'Emilia-Romagna per il centrodestra Elena Ugolini, che ha presentato l'immagine della campagna.

"Al centro la persona - ha detto - che si prende delle responsabilità, che cura i più deboli, che fa impresa, che educa, che mette in vita un figlio: la persona al centro non è un semplice slogan ma è un nuovo modello di governo. La persona al centro significa un nuovo modello di governo, basato sull'ascolto delle persone, perché in Emilia-Romagna il modello di governare non valorizza, non ascolta e non aiuta chi si prende responsabilità, chi crea e chi innova. Mettere al centro la persona significa vivere la politica come un servizio non per la propria carriera o per le logiche di potere e appartenenza.

Non c'è ascolto nella nostra Regione, invece governare una comunità vuol dire ascoltare e raccogliere l'esperienze migliori, sia italiane che estere, e poi metterle sistema".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA