Rimini e Bologna nella top-ten indice criminalità Sole 24 Ore

BOLOGNA, 16 SET - Sono Rimini e Bologna le due province dell'Emilia-Romagna a finire nella top-ten dell'Indice della Criminalità 2024 stilato dal Sole 24 Ore. Rimini si attesta al quarto posto con 6.002,8 denunce ogni 100.000 abitanti (20.418 le denunce totali) mentre Bologna si accomoda in sesta posizione con 5.539,3 denunce ogni 100.000 abitanti (56.409 le denunce totali). Per entrambe le province si tratta di un lieve miglioramento rispetto alla graduatoria dello scorso anno quando Rimini risultava seconda con 6.246,4 denunce ogni 100.000 abitanti e Bologna quarta con 5.436,5 denunce ogni 100.000 abitanti.

"Il dato di Rimini - spiega al quotidiano milanese il prefetto della città romagnola, Giuseppina Cassone - è fortemente condizionato dall'incremento dei reati nel periodo estivo a causa dell'afflusso di persone in Riviera, a cui si affianca il forte senso civico dei romagnoli".

Quanto alle altre province della regione, Parma risulta al 13/o posto (con 4.416,8 denunce ogni 100.000 abitanti), Modena al 16/o (4.200), Ferrara al 17/o (4.115,1), Ravenna al 20/o (4.011,1), Piacenza al 28/o (3.669,9), Forlì-Cesena al 32/o (3.578,7) e Reggio Emilia al 35/o (3.533,8)



