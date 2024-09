Neonato trovato morto, la madre 22enne ha fatto da sola

BOLOGNA, 16 SET - Nessuno era a conoscenza della sua gravidanza, nemmeno la famiglia e il padre del bimbo, la ragazza non è stata seguita da un ginecologo e avrebbe partorito da sola in casa, senza l'aiuto di nessuno: la 22enne indagata per la morte del neonato trovato cadavere nel giardino di casa il 9 agosto a Traversetolo nel Parmense avrebbe fatto tutto da sola. È quanto emerge da un comunicato firmato dal procuratore di Parma, Alfonso D'Avino.

In un lungo comunicato il procuratore D'Avino, che sul delicato caso di Traversetolo coordina le indagini dei carabinieri, precisa che "può ritenersi accertata" l'estraneità dei genitori della ragazza, 22enne madre del neonato trovato morto il 9 agosto. Su questo stesso episodio risulta accertata anche l'estraneità del papà del neonato. La Procura precisa che "nessuno - all'infuori della ragazza - era a conoscenza della gravidanza: né familiari, né padre del bambino, né amiche o amici". Quarto punto sottolineato quello che la gravidanza della giovane "non è stata seguita da alcuna figura professionale", che sia medico di famiglia o ginecologo. Il parto "è avvenuto nella casa familiare, al di fuori di contesti ospedalieri o sanitari in generale". Ed è soprattutto "avvenuto in solitudine, senza la collaborazione né la presenza di nessuno, al di fuori della ragazza".

Accertamenti sul secondo ritrovamento - Il ritrovamento di altri resti appartenenti a un neonato nello stesso giardino della villetta di Traversetolo (Parma) è confermato ma sul punto sono ancora da svolgere tutti gli accertamenti del caso, soprattutto di natura tecnica medico-legale. Ancora da chiarire gli esatti contorni della vicenda anche di carattere temporale. Lo chiarisce il procuratore di Parma, Alfonso D'Avino, in un comunicato sul caso.

Fascicolo per violazione del segreto d'indagine - È stato aperto dalla Procura di Parma un fascicolo di indagine per possibile violazione del segreto di indagine in relazione alla diffusione della notizia del secondo ritrovamento di resti nel giardino della villetta di Traversetolo dopo il recupero del cadavere del neonato il 9 agosto. Lo chiarisce il procuratore D'Avino. Diffusione di notizie, sottolinea, "che rischia di incidere sulle acquisizioni investigative in corso". Nuovo episodio su cui vanno svolti accertamenti e che si inserisce in un quadro di "delicatezza estrema".

