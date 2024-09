Estol e Ucaj premiati al Festival Fotografia di Savignano

Federico Estol e Aleks Ucaj sono i vincitori dei premi assegnati nell'ambito della 33/a edizione del Festival di Fotografia a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), con la direzione artistica di Alex Majoli. A Estol è andato il Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea per il progetto 'Shine Heros', a Ucaj il premio Portfolio 'Werther Colonna' Si Fest "per aver presentato un lavoro sulla luce e l'ombra, sviluppato attraverso immagini che colgono lampi di vita quotidiana, dove lo sguardo dell'autore rivive emozioni e momenti del proprio vissuto".

Il progetto fotografico di Estol (Montevideo, 1981) è invece "la sintesi di un'operazione sociale di Artattack nel crogiuolo esplosivo centramericano. Estol - si legge nella motivazione - è uruguaiano ma questo lavoro si svolge in Bolivia, su quanto di più umile possa esserci, l'enclave boliviana dei lustrascarpe.

Ma lo fa con una genialità tutta sua". I due giovani talenti avranno la possibilità di esporre i progetti vincitori il prossimo anno. Entrambe le competizioni hanno confermato la loro attrattiva: il Premio Pesaresi ha ricevuto 90 candidature da diversi Paesi e il Premio 'Werther Colonna' ha visto 52 iscritti presentare 70 portfolio.



