Concluso il restauro del 'Grande Ferro R' di Alberto Burri

Il 'Grande Ferro R' di Alberto Burri, scultura metallica dipinta di rosso acquisita dal gruppo Ferruzzi per donarla alla città di Ravenna e tuttora situata nel piazzale antistante il Palazzo delle Arti e dello Sport Mauro De André, ha terminato il restauro. La forma della scultura presenta diverse possibili interpretazioni a partire da una stilizzata carena di nave rovesciata, oppure dita di due mani pronte a congiungersi o, più semplicemente, come arco interrotto, tutte possibili spiegazioni che testimoniavano con chiarezza la fase creativa dell'artista.

L'opera, una struttura imponente di 10 metri di altezza e 16 di base, a distanza di oltre trent'anni è stata ora restituita alla città nel suo aspetto originario. Non solo: un protocollo in fase di definizione prevede una fascia di rispetto, che tuteli maggiormente la visibilità e dignità dell'opera, come ha reso noto, in occasione dell'inaugurazione, il sindaco Michele de Pascale. "Il restauro che oggi presentiamo - ha detto l'assessore alla Cultura, Fabio Sbaraglia - rappresenta uno dei frutti più importanti di una relazione che a partire dalla mostra 'BurriRavennaOro', realizzata al Mar nel 2023, si è stretta tra la nostra città e la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. Oltre al restauro, infatti, il 'Grande Ferro R' sarà seguito anche da un protocollo di tutela e valorizzazione sottoscritto proprio insieme alla Fondazione Burri, che ha deciso contestualmente di concedere in comodato al Mar anche un'opera del maestro che entrerà presto a far parte dei percorsi di visita del museo".



